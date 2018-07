Salutato Armando Izzo, il Genoa si guarda attorno alla ricerca di un nuovo innesto per completare il proprio reparto difensivo.



Tra i vari profili presi in esame dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe anche quello di Lorenzo Venuti, 23enne di proprietà della Fiorentina, nelle ultime due stagioni girato in prestito al Benevento.



Per caratteristiche tattiche, il classe 1995 nativo di Montevarchi è molto simile ad Izzo, potendo giocare sul centrodestra in una difesa a tre oppure da centrale in uno schieramento a quattro, anche se il ruolo in cui è stato più utilizzato nel recente passato è quello di terzino destro.



Secondo Firenzeviola.it il Genoa avrebbe già effettuato un sondaggio con i gigliati per capire la disponibilità ad un'eventuale trattativa.