Il suo nome era stato accostato al Genoa già un mesetto fa. Ora il profilo di ​Modibo Sagnan sembra tornare d'attualità in casa rossoblù. Almeno stando a quanto scrivono in Spagna.



Il club del presidente Preziosi avrebbe infatti bussato alle porte della Real Sociedad chiedendo informazioni sul 22enne difensore centrale impegnato in questi giorni a Tokyo con la nazionale olimpica della Francia. Il Grifone avrebbe offerto ai baschi un prestito con diritto di riscatto.