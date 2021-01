Ultime mosse di mercato per il Genoa, alla ricerca dei tasselli definitivi per completare il proprio organico.



Tra i profili vagliati dalla dirigenza rossoblù, secondo quando scrivono in Olanda, ci sarebbe anche quello del 21enne nigeriano Hamdi Jobi Akujobi, esterno destro abile a giocare sia sulla linea di difesa che in quella di centrocampo.



Il giocatore, in possesso del passaporto olandese e di proprietà dell'Heerenveen, è seguito anche dalla Sampdoria.