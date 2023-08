Dopo Austria, Italia e Germania la carriera di Kelvin Yeboah potrebbe ora proseguire in Francia.



Il 23enne ttaccante italo-ghanese del Genoa non sembra rientrare nei piani di Alberto Gilardino che già lo scorso gennaio lo mandò in prestito all'Augsburg in Bundesliga.



Sulle sue tracce ci sarebbero ora un paio di club di Ligue 1: Lille e Tolosa. Ne dà notizia Sportitalia.