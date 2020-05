Francesco Cassata ha convinto tutti: il suo futuro sarà ancora a tinte rossoblù.



Dopo le buone prestazioni collezionate dal centrocampista di Sarzana nei mesi scorsi, il Genoa sembra essersi persuaso a far valere il diritto di riscatto che può vantare nei suoi confronti.



Secondo gli accordi in essere con il Sassuolo, club attualmente detentore del suo cartellino, a fine stagione l'ex Juventus potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore del Grifone a fronte di un versamento di 7 milioni di euro nelle casse neroverdi. Una cifra che Enrico Preziosi avrebbe già messo in preventivo, convinto che il ragazzo meriti ulteriore fiducia dopo l'affidabilità mostrata nello scorcio di campionato disputato all'ombra della Lanterna.