Nella trasferta di domani pomeriggio a Parma il Genoa potrebbe dover rinunciare al suo portiere titolare.



Ionut Radu ha infatti accusato un problema muscolare di lieve entità che tuttavia potrebbe fargli saltare la trasferta in Emilia. Cautela e prudenza sulle condizioni fisiche del rumeno sono state del resto espresse nel corso dell'odierna conferenza stampa pregara, anche da Cesare Prandelli in persona: "Ha avuto qualche problema come altri. Vediamo cosa si potrà fare" ha ammesso il tecnico rossoblù.



In caso di forfait da parte di Radu il suo posto verrebbe preso da Federico Marchetti, la cu ultima gara risale a metà settembre nel 4-1 incassato in casa della sua ex Lazio.