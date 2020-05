Tra le squadre di Serie A che non sono ancora tornate ad allenarsi c'è anche il Genoa. Nei giorni scorsi la società rossoblù ha fatto sapere di voler attendere la promulgazione del protocollo sanitario da parte del Governo prima di riaprire i cancelli del Pio-Signorini.



Nel frattempo, tuttavia, oggi un primo contingente di calciatori del Grifone si è recato presso la clinica privata cittadina convenzionata con la società per sottoporsi ai test sierologici preliminari al rientro in campo.



Un primo passo verso un ritorno alla normalità che appare comunque molto lungo. Per rivedere popolarsi il centro sportivo di Pegli, nei giorni scorsi preventivamente sanificato, bisognerà infatti attendere ancora qualche giorno. E' molto probabile che ciò possa avvenire solamente all'inizio della prossima settimana.