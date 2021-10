Gli occhi della Serie A sull'astro nascente del calcio svedese.



Secondo quanto riporta il portale scandinavo Aftonbladet, il ventenne attaccante esterno dell'Hacken Patrik Walemark sarebbe finito nel mirino di almeno tre club del nostro campionato.



Dopo averlo visto all'opera con la sua nazionale Under 21, impegnata contro gli azzurrini di Nicolato la scorsa settimana, Atalanta, Genoa e Sampdoria avrebbero preso informazioni sul ragazzo con l'intento di portarlo in Italia già nella prossima finestra di mercato.



Per il momento tuttavia Walemark sembra non farsi distrarre da quello che potrebbe essere il suo futuro: "Abbiamo ancora sette partite da giocare. Poi, chiusa la stagione, mi fermerò a pensare al mercato. Tutto sta nel capire se sia il momento giusto. Ora sono qui e tutta la mia attenzione è rivolta a questo club".



Walemark sarebbe seguito anche da alcuni club olandesi.