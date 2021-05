Il Genoa continua il suo lavoro sottotraccia nel tentativo di riuscire a garantirsi le prestazioni di Kevin Strootman anche per la prossima stagione.



Operazione difficile ma non impossibile da realizzare, anche se tra richiesta del Marsiglia, detentore del cartellino dell'olandese per nulla disposta a concedere il giocatore nuovamente in prestito, e stipendio dell'ex Roma, che attualmente percepisce 4,5 milioni netti all'anno, le possibilità che il piano rossoblù vada in porto non appaiono al momento altissime.



Per cautelarsi, ad ogni modo, il Grifone ha già messo nel mirino l'eventuale sostituto di Strootman. Si tratta di Juraj Kucka, la cui avventura al Parma pare giunta al capolinea dopo la retrocessione in B dei ducali. Per il 34enne slovacco si tratterebbe di un ritorno in Liguria dopo le quattro stagioni e mezzo passate tra il 2011 e il 2015.