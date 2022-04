Disavventura a lieto fine nelle scorse ore per Adrian Semper.



Come riporta questa mattina il Secolo XIX, l'abitazione del portiere croato del Genoa è stata oggetto nelle scorse ore della visita di una banda di ladri che hanno tentato di intrufolarsi in casa del calciatore.



Quest'ultimo, che al momento del fatto era presente nell'abitazione, si è però finto assente, riuscendo nel contempo ad allertare le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sventando il tentativo di rapina.