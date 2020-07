(foto di Reggioonline.com)

Con i suoi gol e le sue giocate ha trascinato la Reggiana alla finale del playoff di Lega Pro, in programma domani sera contro il Bari e che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B. Anche per questosta attirando su di sè l'attenzione di molti club di categoria superiore.Autore di nove reti e sette assist nella sua prima stagione in Emilia, il 21enne attaccante della Sierra Leone appartiene al Crotone che lo rivorrebbe con sé in Serie A in caso di promozione. MaTra questi, secondo quanto riporta TuttoC, ci sarebbero anche