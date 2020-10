In Uzbekistan è Genoamania!

Come era prevedibile l'approdo nel club più antico d'Italia di Eldor Shomurodov, centravanti della nazionale centroasiatica e idolo calcistico di un intero Paese, sta facendo salire vertiginosamente la febbre rossoblù lungo la Via della Seta.



Migliaia sono le magliette del Grifone con impresso il numero 61 sulla schiena vendute negli ultimi dieci giorni dalle parti di Taskent e Samarcanda, ravvivando una passione per il Genoa che nella zona si era già respirata una quindicina di anni fa, allorchè a difendere gli stessi colori fu un altro attaccante proveniente dalla terra del Tamerlano: ​Ilyos Zeytullayev.



Ma ad essere presi d'assalto in questi giorni non sono soltanto gli e-shop rossoblù ma anche i canali social del club ligure, invasi da un vero e proprio fiume in piena di messaggi, visualizzazione e reaction provenienti dall'ex repubblica sovietica.



E pensare che Shomurodov la maglia del Genoa non l'ha neppure ancora indossata ufficialmente. Chissà cosa accadrà quando arriverà il suo primo gol in A?