Prevedibile bagno di folla questo pomeriggio a Molassana per Stefano Sturaro e Ivan Lakicevic, intervenuti presso un supermercato locale per presenziare ad un evento di marketing.



Particolarmente intenso soprattutto l'affetto riservato dai tifosi del Genoa al centrocampista sanremese, tornato al Grifone dopo la parentesi con la Juventus. E proprio sul tanto discusso passaggio dal bianconero al rossoblu, valutato 18 milioni di euro, ha avuto modo di parlare il diretto interessato: "Sono questioni che riguardano le società, a me non interessano" ha tagliato corto Sturaro che poi ha preferito concentrarsi sul suo stato di salute dopo l'operazione al ginocchio eseguita in autunno: "Non voglio far previsioni sul mio rientro ma sto lavorando duro. Sto abbastanza bene. Ho ancora alti e bassi, ma la strada sembra quella giusta. Non dimentichiamo che sono stato fermo diversi mesi.Probabilmente andrò con la Primavera di nuovo, perché ho bisogno di giocare".