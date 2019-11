L'arrivo ormai definito di Muamer Tankovic al Genoa promette di essere soltanto il primo colpo di un mercato invernale che per la società rossoblù si preannuncia come sempre ricco e scoppiettante.



Molti i nomi che vengono accostati in queste settimane al sodalizio ligure. Tra questi, gli ultimi due in ordine cronologico, sono quelli proposti questa mattina dal Secolo XIX.



Il quotidiano genovese parla infatti di sondaggi più o meno approfonditi da parte degli uomini di fiducia di Enrico Preziosi per un attaccante esterno e per un terzino sinistro. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio ligure ed italiano, già peraltro accostato al Grifone in passato. Si tratta dell'ex spezzino David Okereke, 22enne nigeriano passato in estate al Bruges. Il secondo è invece il laterale mancino Thomas Ouwejan, olandese dell'AZ Alkmaar, di un anno più vecchio rispetto all'attaccante esterno.



Per entrambi il Genoa vorrebbe fare un'offerta già in vista della riapertura del mercato.