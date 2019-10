L'eta di Thiago Motta sabato prossimo, al momento del suo debutto ufficiale come allenatore in Serie A, sarà di 37 anni e 59 giorni. Un dato che lo renderà il tecnico più giovane tra i venti attualmente impegnati sulle panchine del nostro massimo campionato.



Quello del nuovo allenatore del Genoa sarà però soltanto un record stagionale e non assoluto. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, da quando la Serie A ha introdotto i tre punti per la vittoria (1994-95) ben otto colleghi hanno saputo fare meglio dell'italo-brasiliano, esordendo a un età ancora più bassa.



Il primato in questa speciale classifica spetta ad un'altra vecchia conoscenza del calcio genovese, seppur frequentatore dell'altra sponda del Bisagno rispetto a quella bazzicata dall'ex Paris Saint-Germain. Nel dicembre 1998 l'inglese David Platt prese la conduzione della Sampdoria a soli 32 anni e 193 giorni. La prima avventura in panchina dell'ex centrocampista ebbe però poca fortuna e si chiuse senza vittorie ad inizio febbraio, dopo appena sei partite.



Dietro al britannico sul podio salgono Maurizio D'Angelo e Christian Bucci, diventati tecnici di Chievo e Pescara rispettivamente a 35 anni e 228 giorni nel 2005 e a 36 anni e 25 giorni nel 2013. Nella classifica di precocità Thiago Motta è poi preceduto anche Andrea Stramaccioni con l'Inter, Roberto Mancini alla Fiorentina, Vincenzo Montella alla Roma, Julio Velazquez all'Udinese e Daniele Bernazzani al Piacenza.