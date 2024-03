Genoa, tifosi multati per i cori anti-arbitri dopo la gara con l'Inter

Marco Tripodi

Dopo il danno anche la beffa.

Il contestato rigore fischiato a Nicolò Barella nel corso di Inter-Genoa dello scorso 4 marzo non solo è costato ai rossoblù la rete del 2-0 ma in qualche modo costringerà la società rossoblù a pagare anche una multa salata.



A causare la sanzione da 2000 euro, comminata quest'oggi dal Giudice Sportivo al club ligure, è stato l'atteggiamento avuto dai suoi tifosi nei minuti precedenti alla gara disputata sabato al Luigi Ferraris contro il Monza. Come si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Lega Serie A, il Genoa è stato punito poiché i suoi sostenitori "prima dell'inizio della gara" hanno "intonato un coro offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara".



Chiaro il riferimento del popolo rossoblù a quanto accaduto al Giuseppe Meazza cinque giorni prima, quando l'arbitro Giovanni Ayroldi concesse un rigore all'Inter malgrado nel suo intervento difensivo su Barella il centrocampista genoano Morten Frendrup avesse colpito il pallone.