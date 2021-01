Comincia a sfoltirsi l'ampissima rosa del Genoa. Nella serata di ieri è infatti arrivato il primo addio ufficiale al Grifone della nuova sessione di mercato.



A salutare i rossoblù è stato Ivan Lakicevic che, con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, ha annunciato di aver risolto il contratto con il club ligure nel quale era approdato da svincolato nell'estate 2018. La sua avventura sotto la Lanterna, tuttavia, non è stata molto fortunata dal momento che con la maglia rossoblù non è mai sceso in campo in gare ufficiali. Anche per questo, nella passata stagione, il laterale serbo aveva deciso di trasferirsi in prestito al Venezia in Serie B. Nonostante un buon campionato in Laguna, il ritorno a Pegli la scorsa estate non è bastato a convincere Rolando Maran a concedergli fiducia, tanto che Lakicevic assieme all'illustre compagno Lasse Schone è stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in A.



Malgrado ciò la riconoscenza verso il Genoa non è venuta meno: "Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, persone del club e tifosi - ha scritto il giocatore - Questa è stata una grande esperienza per me e per la mia carriera. Genoa e Venezia rimarranno per sempre nel mio cuore. Ho passato un bellissimo anno a Genova anche se non ho giocato nessuna partita di campionato".



Ora il 27enne di Belgrado è pronto per una nuova avventura altrove:​ "A gennaio continuerò la mia carriera in un altro club. Mi sono allenato privatamente negli ultimi 6 mesi e mi sto preparando per una nuova sfida".