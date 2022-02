Il General Manager del Genoa Johannes Spors ha da oggi ufficialmente un nuovo braccio destro in rossoblù: si tratta del connazionale Marcel Klos.



33 anni, ex dirigente di Lipsia, Amburgo e Vitesse, Klos aveva già avuto modo di esordire nel suo nuovo ruolo la scorsa domenica, facendo capolino assieme a Spors sul prato del Ferraris pochi minuti prima della sfida con la Salernitana.



Oggi, lo stesso Klos, ha di fatto consacrato la sua unione con il Grifone pubblicando sulla propria pagina Instagram una foto di lui che passeggia per il Ferraris coronata dalle seguenti parole: "Sono davvero felice di iniziare il mio nuovo incarico di Assistant General Manager nel Genoa".