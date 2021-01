Il Genoa fa sul serio con Medhi Benatia.



Tra i progetti del Grifone per il mercato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì c'è anche quello di riportare in Italia il difensore marocchino ora in forza all'Al-Duhail in Qatar.



A due anni esatti dal suo trasferimento nel Golfo Persico, l'ex centrale di Roma, Juve e Bayern Monaco sarebbe tentato dalla prospettiva di rimettersi in gioco nel nostro Paese, anche se ciò significherebbe dover rinunciare ad uno stipendio faraonico.



A convincere Benatia che la piazza rossoblù potrebbe essere quella giusta per lui ha contribuito nei giorni scorsi il suo collega di reparto in nazionale Jawad El Yamiq, vecchia conoscenza proprio del Grifone oggi al Valladolid. I due sono grandi amici e seppur distanti migliaia di chilometri mantengono contatti costanti. In uno di questi, avvenuto di recente, Benatia avebbe chiesto informazioni sull'ambiente rossoblù all'amico il quale avrebbe fornito un riscontro positivo al riguardo.