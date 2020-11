In questo inizio di campionato del Genoa, complice l’esplosione di Rovella, Valon Behrami non è riuscito a trovare spazio nello scacchiere di Maran. Il centrocampista classe ’85 in questi mesi si sta guardando intorno, ascoltando delle offerte per trovare una possibile nuova sistemazione.



Molto interessate al profilo del mediano, secondo Seriebnews.com, sarebbe due squadre di Serie B, il Brescia e il Chievo, che potrebbero fornire allo svizzero più spazio per mostrare le sue qualità.