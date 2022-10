In attesa che gli esami strumentali chiariscano l'entità dell'infortunio al ginocchio patito da Marko Pajac durante la sfida di sabato con la Ternana e nel timore che l'esterno croato possa restare a lungo lontano dal campo, il Genoa potrebbe individuare il suo sostituto nella lunga lista dei giocatori svincolati.



Con l'assenza dell'ex laterale di Cagliari e Brescia, l'unico mancino di ruolo nella rosa a disposizione di Alexander Blessin è il suo connazionale Lennart Czyborra, che non ha caso è subentrato proprio a Pajac al Liberati. Ma il timore che la coperta possa essere eccessivamente corta potrebbe spingere il Grifone a regalare al proprio tecnico un nuovo elemento.



Stando a quanto riferisce Primocanale sarebbero almeno tre i profili sondati dai rossoblù tra i giocatori attualmente privi di ingaggio, gli unici acquistabili prima della riapertura invernale del mercato. Si tratterebbe dell'inglese Danny Rose, ex Tottenham e già obiettivo di Enrico Preziosi un paio di stagioni fa, di Faouzi Ghoulam e di Marvin Zeegellaar, questi ultimi due vecchie conoscenze del calcio italiano avendo militato rispettivamente nel Napoli e nell'Udinese.



Possibile, tuttavia, che alla fine la dirigenza decide di mantenere l'organico inalterato almeno fino a gennaio, dirottando in caso di emergenza sulla corsia sinistra i destri naturali Silvan Hefti o Fabio Sabelli, entrambi già utilizzati in passato sulla corsia 'sbagliata'.