Genoa, Vasquez corre verso l'Inter

Marco Tripodi

Il guaio muscolare non è ancora del tutto alle spalle. Ma la sensazione generale è che lunedì sera a San Siro contro l'Inter Johan Vasquez possa essere regolarmente in campo.



Uscito all'inizio della ripresa dalla sfida di sabato scorso contro l'Udinese, il difensore del Genoa ha approfittato di questi giorni per provare a recuperare in pieno dopo l'affaticamento al quadricipite laterale della gamba destra accusato proprio durante la gara con i friulani.



Sostituito da Alessandro Vogliacco, che potrebbe prendere il posto anche al Meazza con Mattia Bani e Koni De Winter a completare il pacchetto arretrato di Alberto Gilardino, il messicano è tornato a lavorare con i compagni anche se a ritmi più blandi e senza forzare troppo. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione da parte dello staff medico e sanitario dei rossoblù, ma la sensazione che si respira dalle parti di Pegli è che, complici anche i diversi giorni che mancano, alla gara con la capolista Vasquez possa rispondere "Presente!".