Le sigle del tifo organizzato del Genoa torneranno a sostenere i propri beniamini dal vivo. Dopo aver disertato i primi impegni stagionali dei rossoblù, in contestazione con le norme anti-pandemia ma anche e soprattutto con Enrico Preziosi, con il passaggio di mano della proprietà alla 777 Partners, i gruppi della Gradinata Nord annunciato il loro ritorno negli stadi.



L'annuncio è arrivato questa mattina tramite una lunga lettera firmata dalle sigle 'I Caruggi 1988', 'Levante Rossoblù' e 'Via Armenia 5R': "L'incubo è finito - si legge nella nota - il nostro Genoa ha una nuova proprietà. Torneremo a seguire il Genoa allo stadio, sia in casa che in trasferta. Saremo a Salerno, torniamo a viaggiare con il nostro Grifone. Dove ci saranno le gloriose casacche rossoblù, ci saremo noi".