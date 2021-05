Il Genoa che verrà sarà profondamente diverso da quello visto all'opera nella stagione che sta andando a concludersi. Tra prestiti che torneranno alla casa madre e giocatori a fine contratto, una buona metà dell'organico attualmente a disposizione di Davide Ballardini svuoterà tra dieci giorni il proprio armadietto di Pegli.



Tra chi dovrebbe restare in rossoblù, tuttavia, pare esserci Miha Zajc. Il centrocampista sloveno, arrivato in Liguria dal Fenerbahce a titolo temporaneo la scorsa estate, ha convinto la dirigenza genoana a versare al club turco i 3 milioni di euro necessari per il completo riscatto del suo cartellino.



Il 26enne ex Empoli è stato uno dei titolarissimi del Grifone in questo campionato, sia durante la gestione di Rolando Maran che in quella di Davide Ballardini. Per lui sono infatti arrivate 29 presenze condite da un gol, quello al Bologna nella gara d'andata, e tre assist.



Lo scrive oggi il Secolo XIX.