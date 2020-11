Rolando Maran sorride: Cristian Zapata sarà a disposizione del tecnico del Genoa per la trasferta in casa dell'Udinese di domenica prossima.



Il difensore colombiano, tra l'altro ex della sfida avendo giocato all'alba della sua avventura in Italia per ben sei stagioni in Friuli, dopo aver ricevuto esito negativo riguardo al tampone anti-covid eseguito ieri, quest'oggi ha ottenuto l'agibilità fisica da parte dello staff sanitario rossoblù per tornare ad allenarsi in gruppo. Cosa che l'esperto centrale farà da domani, andando a ricongiungersi al resto dei compagni tornati dagli impegni con le rispettive nazionali.