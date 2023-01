Se in Serie A c'è un Napoli che domina il campionato con +12 sul Milan secondo, c'è anche un napoletano che sta facendo la differenza nel mondo della musica. Si tratta di Geolier, noto rapper napoletano. Ieri proprio quest'ultimo è stato ospite a famoso programma Le Iene in onda sulle frequenze Mediaset. Geolier si è reso protagonista di un monologo e ha anche risposto ad alcune domande/attacchi degli haters:



Pagherei per sentir cantare Geolier 'Oh mia bela Madunina'.

"Neanche per un milione, per un miliardo".



Geolier vieni a Milano che ti mandiamo un po' a chiagnere (piangere, ndr).

"State piangendo voi, in classifica e dappertutto. Vi porto un bel fazzoletto per asciugare le lacrime".