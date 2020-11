Joachim Loew resta il ct della Germania almeno fino al prossimo Europeo del 2021. E' quanto comunica con una nota ufficale la federcalcio tedesca dopo un incontro svoltosi a Francoforte nelle scorse ore per analizzare la posizione dell'allenatore in seguito all'umiliante sconfitta con la Spagna nell'ultimo match di Nations League.



La DFB, che manifesta sostegno incondizionato per il proprio tecnico, aveva annunciato nei giorni scorsi l'apertura di un dibattito interno che si sarebbe dovuto concludere col consiglio federale del prossimo 4 dicembre. Ma nelle ultime ore, i vertici dirigenziali di Berlino si sono convinti a rinnovare la fiducia all'uomo alla guida della Mannschaft dal 2006 e capace di regalare un titolo mondiale nel 2014.