Il calcio è ripartito, stasera si assegna il primo trofeo post-coronavirus: sarà un vibrante Napoli-Juventus a decidere chi vincerà la Coppa Italia. In un momento particolare per tutti, Calciomercato.com ha deciso di farvi vivere la partita in modo speciale: attraverso il nostro/vostro sito, potete esprimere in diretta i giudizi osservando ciò che accade in campo minuto per minuto.



COME VOTARE - E’ tutto molto semplice. Attraverso il modello che trovate qui sotto, vi offriamo la possibilità di esprimere il vostro giudizio (promosso o bocciato) su ciascun protagonista: calciatori, allenatori, arbitro. Potrete votare fin dal primo minuto e l’opportunità rimarrà anche dopo la gara.



VOTI LIBERI - L’aspetto meraviglioso di questo sondaggio è che si possono esprimere più giudizi su uno stesso calciatore: se in quel momento vi delude, allora indicate il pollice verso; se successivamente fa gol, oppure semplicemente migliora il suo rendimento, allora lo potete promuovere modificando il vostro voto oppure aggiungendone uno nuovo. Non solo: potrete votare anche uno solo di tutti i protagonisti, oppure tre o cinque. Non è obbligatorio, insomma, giudicare tutti affinché il vostro voto venga conteggiato.



Cosa aspetti allora? Vota! Poi pubblicheremo l’esito del sondaggio per ogni protagonista.



Caricamento…

Caricamento…

Caricamento…