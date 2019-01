Zvonimir Boban honoured with ⁣Special Career Award, presented by Saeed Hareb — Secretary General Dubai Sports Council ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣@DubaiHolding #DubaiHolding @dubaisc #globesoccer pic.twitter.com/tuEpwFTUrU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 3 gennaio 2019

Premio speciale alla carriera perdurante i, l'ex fantasista croato delparla dal palco: "Parlo da due giorni, quindi il mio discorso sarà breve. Meglio in campo o fuori? La mia posizione preferita è dietro la scrivania, ma se dovessi definire me stesso per tutta la vita mi definirei un giocatore di calcio. La mia anima sarà sempre nel campo. Lavorare con? Lui è un capo esigente però ama il calcio tanto quanto lo amo io.".