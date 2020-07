. È stato anche accusato, additato come calciatore finito. Come a dimenticare il guerrafondaio cui Simeone ha affidato per anni le chiavi dell’intera difesa dell’Atletico Madrid.Ha sofferto in silenzio e questa è stata un’altra prova di grande forza. Da uomo, prima ancora che da calciatore. In un mondo in cui dopo le prime tre partite trascorse in panchina, il procuratore di turno alza la voce in favore del proprio assistito, che indirettamente, da dietro le quinte, spinge per forzare. Godin,Avrebbe potuto farlo perché le circostanze iniziavano ad essere sfavorevoli, a dipingerlo in un modo scorretto e dannoso. Non se n’è preoccupato, sorretto da una personalità che all’interno di uno spogliatoio spesso acerbo e puerile come quello nerazzurro, dovrebbe essere presa d’esempio. Godin è un leader da seguire, non si deprime nella tormenta e non si esalta al primo sole. È un saggio trentaquattrenne, che sa ingoiare amaro e riconoscere i momenti. Lo aveva detto anche dopo il pareggio di Verona:Silenzio e fatica hanno reso Godin un po’ più adatto al 3-5-2 Contiano. Non è il suo ruolo e mai lo sarà, perché ogni calciatore è la sintesi delle proprie caratteristiche e l’uruguaiano è nato per essere il centrale di una linea a quattro. Ma nelle ultime uscite l’ex Atletico Madrid ha mostrato che inizia a digerire alcuni automatismi del modulo.