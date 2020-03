Una carriera da rilanciare, a 28 anni.Qualcosa si è rotto da tempo, le parti quest'anno hanno vissuto da separati in casa, dal 30 giugno ognuno andrà per la sua strada. ​Prima i problemi con Bosz, poi quelli con Stoger, fino ad arrivare al rapporto tutt'altro che idilliaco con Favre, il match winner della finale del Mondiale 2014 da quando è tornato al Westfalenstadion ha iniziato la fase calante della sua carriera, complice qualche infortunio di troppo e soprattutto un disturbo del metabolismo energetico che ha influito sulla condizione fisica.In questa stagione Gotze ha giocato complessivamente 593', spalmati tra Bundesliga e coppe, con tre gol all'attivoNon fa parte del progetto e non lo farà nelle prossime settimane, nelle quali il Borussia Dortmund lotterà per il titolo e per un posto tra le migliori otto d'Europa. A gennaio non ha preso in considerazione l'offerta dell'Hertha Berlino di Klinsmann (che poi ha scelto di lasciare il club della capitale), ma le chance non sono arrivate.A questo punto Gotze deve scegliere: detto che con uno stipendio del genere è difficile trovare squadra,. In passato è stato seguito dall'Inter, ma le cose sono cambiate. I nerazzurri hanno fatto altre scelte, ora tocca al tedesco farle. Per dimostrare che a 28 anni (che festeggerà il 3 giugno) ha ancora tanto da dire.