Situación dramática en El Arcángel. Atienden a Dragi Gudelj sobre el verde. El central del @CordobaCF_ofi se ha desplomado y la ambulancia ha accedido al terreno de juego. Le han realizado un masaje cardíaco. Está consciente y ha intentado levantarse. pic.twitter.com/edlJxpGsaj — COPE Córdoba (@COPECordoba) March 25, 2023

per quanto accaduto nel match tra Cordoba e Racing Ferrol, sfida valevole per la Serie C iberica. Al minuto 11 della contesa il difensoredei padroni di casa è svenuto in campoGrande la paura nel terreno di gioco dove ha fatto subito ingresso l'ambulanza: i medici, fortunatamente,Gudelj, che voleva tornare pure in campo nell'immediatezza, è stato condotto in ambulanza per i controlli del caso.I risultati dei primi controlli nel nosocomio sono stati confortanticentrocampista in forza al Siviglia. Secondo i media locali inoltre, Gudelj sarebbe rimasto senza vita in campo per circa 7 minuti.