Ciccio Graziani analizza il momento della Juventus ai microfoni di Radio Sportiva: "In questa squadra vedo poco di Sarri. Ha capito che deve adeguarsi alla squadra e non viceversa. Bianconeri stanchi e l'errore di Buffon certifica la giornata no. Bernardeschi non sa fare il trequartista. Dybala perché in panchina? CR7 non sta girando e questo lo sente tanto la squadra. Se poi hai di fronte un Sassuolo combattivo e agguerrito è tutto più difficile. CR7 che non gioca al meglio è di per sé una grande notizia, ora è in pessime condizioni fisiche e oggi era quasi un uomo regalato agli avversari. Buffon? Certi campioni devono farsi rimpiangere e non compatire. Gigi è fra i migliori al mondo, ogni tanto capita l'errore. Fossi in lui però mi sarei fermato: l'età può giocare brutti scherzi, specie giocando ogni tanto".