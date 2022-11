Il gol del 2-0 contro l'Udinese firmatorappresenta in pieno il Napoli di questi primi tre mesi di stagioneDue caratteristiche che possono anche contrapporsi nel calcio ma non nella squadra di Luciano Spalletti. Se riesci ad abbinare questi due aspetti(per ora) in tutta Europa, altre due squadre in cui non a caso, soprattutto in quella portoghese, convivono bellezza ed efficacia."Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore", così ha commentato il presidente del Napoli l'ennesima vittoria della squadra. Ha ragione, perché i numeri gli danno ragione, almeno fino a questo momento.che nella stagione 2017/2018 (quella dei 91 punti), si fermò a 38 punti nelle prime 15, tre in meno di quest'anno.Numeri straordinari ai quali si aggiunge ancheIl tecnico toscano è infatti l'unico ad aver centrato 11 vittorie consecutive in Serie A con due squadre diversi, ora con il Napoli, con la Roma 17 anni fa. Più in generale, anche se oggi le inseguitrici dovessero vincere, ilE allora con questi numeri anche la scaramanzia, forse, è giusto accantonarla.