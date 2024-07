Heidenheim-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un'altra amichevole per prepararsi al ritorno in Serie A: ilse la vede con l'Quarto test nella pre-season per i ducali, che dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lugano si sono rifatti battendo 2-1 l'Anversa e 2-0 il Galatasaray.Gli emiliani ora se la vedono con l'Heidenheim, una delle rivelazioni della scorsa Bundesliga, un match chiude il mini-ritiro in Austria e permette a Fabio Pecchia di valutare a che punto della preparazione è arrivato il gruppo.Il Parma, poi, tornerà in Italia e domenica 4 agosto affronterà l'Atalanta allo stadio Ennio Tardini, ultima partita di preparazione prima degli impegni ufficiali.

Tutte le informazioni su Heidenheim-Parma: