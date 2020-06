Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano, Hernanes, ha parlato del suo periodo all'Inter.



“Sono sincero, non ho provato mai nessuna delusione. Secondo me con l’Inter è andata bene, tant’è vero che poi mi ha acquistato la Juve, altrimenti una società del genere non mi avrebbe cercato. All’inizio ho faticato un po’, ma dopo l’arrivo di Mancini mi sono sbloccato, giocando da trequartista ho fatto veramente bene gli ultimi cinque mesi. Alla Juve ho dovuto cambiare posizione, credo di aver vissuto una bella esperienza in bianconero anche se giocando lontano dalla porta ho segnato molto meno che ai tempi della Lazio”.