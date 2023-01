Che poi, problemi... diciamo grattacapi, noie, qualche zanzara che infastidisce un soggiorno dorato. Comunque sì, si possono avere, se seie ti trasferisci in Arabia Saudita per "cambiare il calcio". Mica facile, anche per uno come CR7. Che innanzitutto deve attendere per fare il proprio debutto ufficiale: non solo perché, ma anche per via della squalifica che pende sulla testa del portoghese da quando, a metà novembre, aveva colpito con uno schiaffo alla mano un piccolo tifoso, facendogli cadere il telefono, dopo una gara tra Manchester United ed Everton. Insomma, la prima apparizione di Ronaldo in Asia potrebbe essere non ufficiale, nella famosa amichevole tra una selezione di Al-Nassr e Al-Hilal e il Psg di Messi il 19 gennaio, contestualmente al festival Riyadh Season. Finita qui? Macché...Detto del tettoc'è da segnalare il trattamento riservato al camerunense Aboubakar , con il quale è stato trovato un accordo (quanto accordo?) per terminare il contratto. Questo libera il posto per il grande numero 7, ma. Poi c'è la questione famiglia:E' logico attendersi che di fronte a uno spostamento di denaro del genere, il Paese chiuda entrambi gli occhi, così come sulla conseguente irregolarità della permanenza dellaTutto questo, poi, con la possibilità ventilata dalla Spagna di tornare in Inghilterra tra un anno, andando in prestito alla prossima stagione in caso di qualificazione alla Champions League dei Magpies, attualmente terzi a pari merito con il Manchester United. Ancora lo United.La scorsa estate Ronaldo voleva l'addio al Manchester United per un club da Champions e con uno stipendio minimo garantito da circa(e la restante parte pagata dai Red Devils).e l'ha convinto a rimanere a Manchester e giocarsi le sue carte con Ten Hag, ma da lì è iniziato il divorzio. Ed è subentrato, attuale braccio destro del portoghese che ha curato, lui più di Mendes, l'ultimo faraonico trasferimento. Anche qui, però, c'è un problema:dedita ai diritti d'immagine: altra rottura in vista?- Ci sono poi i lussi che un giocatore del genere può permettersi: dallaalla possibilità di abbandonare lo stadio alla prima apparizione in tribuna per una gara dei nuovi compagni, abbandonata a fine primo tempo per trasferirsi in palestra e guardare il secondo tempo sulla cyclette . Tutto documentato dalla società del presidente Al-Muammar attraverso le proprie storie. Saudi Arabia, South Africa, il passo è breve:. Un lapsus, ci mancherebbe, in una lingua non sua, l'inglese. Meno lapsus quello di, l'allenatore ex Roma,. Una battuta rischiosa, vista l'ingombranza del personaggio in questione. Tutto questo senza ancora aver messo piede in campo se non nei primi allenamenti.