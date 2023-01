Quando Cristiano Ronaldo è ormai ufficialmente un giocatore dell'Al-Nassr, dopo la presentazione e il primo allenamento con i compagni, continuano a susseguirsi le voci su una presunta formula sul contratto dell'attaccante portoghese, che lo legherebbe al Newcastle. La clausola in questione parla di un possibile trasferimento di CR7 in prestito ai Magpies in caso di qualificazione per la Champions League. A chiarire la situazione ci ha pensato Eddie Howe, allenatore del club inglese.



NESSUNA CLAUSOLA - Nelle scorse ore Howe si è espresso in proposito, spegnendo le voci di mercato. "Auguriamo il meglio a Ronaldo per la sua nuova avventura, ma non c'è nessuna verità sul legame con il Newcastle" ha precisato il tecnico. Si allontana dunque la suggestione che ha accostato il giocatore dell'Al-Nassr ad un ritorno in Premier League.