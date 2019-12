La Lazio continua a far divertire: la vittoria ottenuta contro la Juventus fa sognare i tifosi, una prestazione maiuscola e autoritaria contro i Campioni d'Italia che lancia con forza la candidatura biancoceleste all'Europa che conta. Anche grazie ai big: come riporta il Tempo, i Fab 4 biancocelesti sono Correa, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Immobile. E sono costati appena 47 milioni.



I FAB 4 E LA BRAVURA DI TARE - Milan, Napoli, Roma o Inter hanno speso molto di più per costruire le loro squadre, spesso non riuscendo nemmeno nei loro obiettivi. Il capocannoniere Ciro Immobile è costato 10 milioni. Poco di più sono costati Joaquin Correa (15) e Sergej Milinkovic Savic (18). La Lazio lo ha preso dal Genk per 9 milioni più il 50% della futura rivendita. Tre anni fa ha riscattato la metà ancora in bilico. Il più economico di tutti, ma che al momento sta letteralmente facendo la differenza, è stato Luis Alberto. L'andaluso è costato appena 4 milioni nell'estate del 2016. Un vero e proprio colpo di genio di Igli Tare, che sta regalando spettacolo.