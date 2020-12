Gigi, portiere della, ieri è sceso in campo al, nel successo, storico, dei bianconeri contro il, che mai aveva perso così tanto contro una squadra italiana in casa. Record nel record, poi, per il 77 bianconero, che è l'unico calciatore ad aver messo insieme almeno una presenza inin 4 decenni consecutivi, ma non è il più anziano a essere sceso in campo. No, è secondo. Perché prima di lui c'è un altro portiere, su connazionale...E, come vi accorgerete, a dominare è l'Italia.... Dany, ex portiere del: 40 anni, 3 mesi, 24 giorni contro l’Ajax nel 2003.