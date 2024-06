I trasferimenti a parametro zero più preziosi di sempre: domina Mbappé, Rabiot nuovo Calhanoglu? Ci sono Donnarumma e Zielinski

Getty Images

Il caso dell'estate, già compiutosi, è sicuramente quello di Kylian Mbappé, dal PSG al Real Madrid in qualità di trasferimento più prezioso di sempre per un parametro zero.. La trattativa, nonostante diverse aperture, non è mai arrivata al punto di incontro fra la richiesta di 8 milioni di euro annui di ingaggio e la proposta che è anche inferiore all'attuale ingaggio da 7 milioni. Un addio, dunque, è ancora possibile e Milan e Inter, secondo le ultime indiscrezioni, hanno già avuto i primi contatti con la mamma-agente Veronique. Sarà un bivio importante per la carriera di Rabiot:(secondo i dati forniti da Transfermarkt, in base alla valutazione di quel determinato giocatore al momento dell'arrivo a zero nel nuovo club).

