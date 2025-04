Corsa scudetto e corsa Champions in ballo nell’anomala sfida della domenica di Pasqua al Dall’Ara: l’Inter dopo il passaggio in semifinale Champions battendo il Bayern Monaco non può perdere terreno a Bologna, visto l’impegno del Napoli a Monza il giorno prima. Conte potrebbe agganciare i nerazzurri e mettere pressione, anche perché nel 2025 al Dall’Ara solo il Napoli e la Roma hanno portato via un pari, evitando i tre punti del Bologna. I rossoblù vogliono ripartire dopo il k.o. di Bergamo, cercando di restare in piena corsa Champions dopo essere scivolati al quinto posto. Corsi e ricorsi storici: si giocò a Pasqua anche nel 1964, con Bologna e Inter in piena lotta per il tricolore poi vinto dai rossoblù allo spareggio di Roma.

Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: ItalianoSommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All: Inzaghi S.

Il Bologna ha vissuto un’altra settimana all’insegna della gestione per Odgaard e Castro, ma entrambi hanno giocato l’amichevole contro i dilettanti dello Zola Predosa (doppietta dell’argentino nel 7-0) e hanno dato buoni segnali. Probabile che tornino tutti e due dal primo minuto, mentre a destra si rivedrà Holm: Skorupski in porta è ancora fuori, gioca Ravaglia. Ballottaggio Pobega-Aebischer per il posto dell’infortunato Ferguson. Simone Inzaghi, dal canto suo, deve gestire le fatiche di Champions e l’assenza, registrata venerdì mattina, di Thuram per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. In avanti toccherà al grande ex Arnautovic, insieme a Lautaro: tentazione Frattesi in mediana, mentre dietro si potrebbero rivedere dall’inizio Bisseck e De Vrij, con Carlos Augusto a sinistra.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia da Sky sia da DAZN. Sarà visibile sul canale 201 di Sky Sport e sul canale 251 di Sky Sport Calcio. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Essendo in diretta anche su Sky, sarà possibile vederla in streaming tramite Now Tv e su Sky Go.

Per Sky Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi. Per Dazn Pierluigi Pardo e Dario Marcolin