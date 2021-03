Pensate di stare col vostro scooter in coda sull'autostrada con Zlatan Ibrahimovic che vi bussa sul casco: "Scusa, mi dai un passaggio?". Ecco, è successo davvero. Perché lo svedese non voleva mancare al suo secondo appuntamento con il Festival di Sanremo, e neanche un incidente in autostrada è riuscito a fermarlo. In ritardo sulla tabella di marcia, dopo 3h di fila Ibra scende dall'auto e si fa dare un passaggio da un motociclista per 60 km. Per sapere solo alla fine del viaggio che: "Era la prima volta che facevo l'autostrada".



IL RACCONTO - Tutto è bene quel che finisce bene, Ibra arriva sorridente sul palco dell'Ariston e racconta: "C'era un incidente in autostrada, così dopo tre ore bloccati in fila ho deto all'autista di aprire la portiera che volevo uscire. Ho fermato un motociclista chiedendogli se poteva portarmi a Sanremo. Per fortuna era un milanista. Mi ha portato in moto per 60 km, per poi dirmi che era la prima volta che faceva l'autostrada".