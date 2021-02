Tutto confermato, nessun cambio di programma. Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista tutte le sere al prossimo Festival di Sanremo e Christian Panucci, intervenuto a GazzaTalk, ha parlato di questa scelta di Ibrahimovic che non ha convinto Fabio Capello: "Sono d'accordo con Capello, è vero che ci sono contratti e accordi dove non si può entrare. Ma so bene e sono convinto che se ci fosse stato Capello ad allenare il Milan, Ibra a Sanremo non ci sarebbe mai andato".