Ibrahimovic, gestione dello stress e mentalità: "Ultimo Scudetto vinto così"

Nel corso della lunga intervista concessa a GQ Italia, il Senior Advisor del club rossonero si è soffermato anche sulla differenza nella gestione dello stress nel nuovo ruolo rispetto a quando era calciatore: "Cerco di mantenere l’equilibrio, di non diventare stressato.. Per questo cerco di bilanciare tutto.. Una scrivania non è prova di efficacia. Per me è mettere tutto l’impegno nel fare quello che serve. Stop. Che sia qui a Casa Milan o a Milanello".

- Tutto molto diverso rispetto a quando calciava il pallone in campo: "Se ero stressato, arrabbiato, o c’era qualcosa che non mi piaceva, andavo in palestra per due ore - racconta Ibra -. Ancora oggi cerco di allenarmi ogni giorno, quando riesco. Per scaricare la rabbia, per tirare fuori l’energia. Se qualcosa non va, se qualcosa non si chiude, mi sfogo così: mi alleno, soffro in allenamento.".- Altro aspetto imprescindibile per Ibrahimovic è la mentalità: ". È questo che cerco di portare, sempre. È diverso, ovviamente, a Milanello e a Casa Milan, perché quando vedo un calciatore, so cosa fare per motivarlo, so chi devo abbracciare, so a chi devo fare un sorriso, so chi devo guardare male, so con chi devo fare la voce grossa. Quello spogliatoio lo conosco benissimo. Con la parte di business, è più sottile".