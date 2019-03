Zlatan Ibrahimovic non si vede in panchina. Intervistato dal Mirror, l'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato del suo futuro, allontanando l'ipotesi di una carriera da allenatore: "Guardando i giocatori in campo, penserei che posso fare meglio di loro. È un lavoro troppo stressante e un anno così vale come dieci. Non penso proprio che lo farei, anche se non si sa mai quello che può succedere. Tanti miei allenatori nella prima stagione avevano i capelli tutti neri, ma in quella successiva i capelli erano diventati bianchi".