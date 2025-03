Ibrahimovic non molla e si tiene stretto il Milan: ora però serve chiarezza sul ruolo

Getty e Calciomercato.com

“La verità è che sono stato male. Ho tagliato anche i capelli, il mio fisico era sotto choc”. Con questa battuta, Zlatan Ibrahimovic è riapparso in pubblico, intervenendo a DAZN prima della partita contro il Napoli. "Parlando seriamente, ho preso un virus che mi ha fatto perdere 3 kg. Ma adesso sto meglio e sono presente per aiutare tutti in campo e fuori, come prima”, ha aggiunto. Dopo tre settimane di silenzio e assenza, lo svedese è tornato a prendersi la scena rispondendo al mittente le accuse di un’assenza dovuta a degli attriti con il CEO Giorgio Furlani: “Falsità, ci sentiamo tutti i giorni”.

VALORE SIMBOLICO - Le parole di Ibrahimovic nel pre-gara non sono servite per dare una scossa alla squadra, sconfitta meritatamente dal Napoli al Maradona per 2-1, ma hanno comunque un valore simbolico importante. Nel momento più delicato, Zlatan ci ha messo nuovamente la faccia, non si è sottratto alle domande. Anche quelle giornalisticamente giuste dei colleghi di DAZN ma comunque non comode. Un segnale di come lui al Milan non voglia rinunciare nonostante ci sia in atto una piccola rivoluzione a livello dirigenziale che vede Furlani sempre più al timone di comando e il prossimo ingresso di un direttore sportivo di spessore ed esperienza internazionale come Fabio Paratici, in pole abbastanza solitaria rispetto alla concorrenza.

MILAN, I CHIARI SEGNALI MANDATI DA PARATICI nel pre-gara non sono servite per dare una scossa alla squadra, sconfitta meritatamente dal Napoli al Maradona per 2-1, maAnche quelle giornalisticamente giuste dei colleghi di DAZN ma comunque non comode.di comando e il prossimo ingresso di un direttore sportivo di spessore ed esperienza internazionale come Fabio Paratici, in pole abbastanza solitaria rispetto alla concorrenza.