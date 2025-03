Milan, la settimana di Paratici a Milano è un segnale chiaro sul futuro: la ricostruzione

che sarà definitivo solo nella seconda metà di aprile. L'intenzione del CEO rossonero è quella di non creare un clima di eccessive chiacchiere intorno all'ambiente con la squadra che deve giocarsi tanto in questo finale di stagione. I movimenti però sono già in corso, qualche segnale è arrivato anche nel fine settimana scorso.

- Palazzo Parigi è sicuramente uno dei degli hotel più rinomati e prestigiosi di Milan, ma da qualche anno è anche il quartier generale di Fabio Paratici sin dai tempi della Juventus. Un sodalizio destinato a durare ancora a lungo, considerando che il dirigente è stato ospite della struttura per tutto il corso della scorsa settimana.

Le discussioni sono profonde e svariano su diverse tematiche centrali per rilanciare le ambizioni del club rossonero: struttura societaria, budget sul mercato, visione sul futuro, decisionalità e altri ruoli da integrare. E con un assist che arriva da Londra: trovano conferme le indiscrezioni degli ultimi giorni,