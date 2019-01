Dopo Radja Nainggolan, un altro top player dell'Inter sta per essere multato dalla società. Si tratta di Mauro Icardi, bomber e capitano nerazzurro, che ieri pomeriggio non si è presentato alla Pinetina come da accordi con la società (che gli aveva concesso mezza giornata libera in più rispetto ai compagni), suscitando l'irritazione del club.



MULTA IN ARRIVO - Come riporta il Corriere dello Sport, Piero Ausilio e Dario Baccin erano presenti al centro d'allenamento e sono rimasti delusi dal ritardo di Icardi, così come Beppe Marotta. Maurito si è giustificato dicendo che il suo volo da Buenos Aires era stato cancellato e, una volta arrivato a Madrid con la famiglia, ha perso la coincidenza per Milano. Motivazioni che non bastano all'Inter: multa in arrivo per il capitano.



SIRENE INGLESI - Intanto in Inghilterra il Daily Mirror scrive che Icardi è in cima alla lista dei desideri del Chelsea di Abramovich e Sarri già per questo mercato di gennaio.