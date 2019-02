Oggi il Corriere della Sera apre le pagine sportive del proprio quotidiano con una vera bomba su Mauro Icardi. L'argentino dell'Inter viene descritto come "ancora arrabbiatissimo", ma soprattutto senza alcuna intenzione di tornare in campo: "Mauro non ha intenzione di tornare a giocare, almeno finché non gli verrà chiesto scusa. Dall’entourage del giocatore filtra che se finora è andato in campo stringendo i denti, d’ora in avanti darà la priorità al suo completo recupero, a meno di un cambio di comportamento". Insomma, rottura e braccio di ferro totale a oltranza.